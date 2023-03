Transpordiamet: teeolud on kohati väga keerulised

Hommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel erinevad: Ida-Eestis on teekatted soolamärjad ja sõidujälgede vahel lumised. Mujal Eestis sajab lund ning teeolud on kohati väga keerulised.

Rannikualadel ja Lääne-Eestis puhub puhanguline tuul kuni 22 m/s, tuiskab. Temperatuur on kergelt miinuspoolel. Ettevaatust liikluses: maanteedel on tuisuvaale, murdunud puid ja libedust! Sajus ja tuisus on nähtavus piiratud!

Päeval on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab lund, mitmel pool tuiskab. Tuulepuhangud on Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 23 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..-3°C. Ettevaatust liikluses, teeolud on kohati keerulised!

Liikluspiirang:

Võru maakonnas on seoses 46. Haanja maratoniga Haanja–Hallimäe–Plaksi ­­piirkonnas kell 07.00–18.00 mitmeid liikluspiiranguid. Võistlustrassi lõikumistel maanteedega kehtib kiiruspiirang ning toimuvad sõidukite lühiajalised peatamised.