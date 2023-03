EKRE kandidaat esitas diskrimineerimise tõttu kaebuse võrdse kohtlemise volinikule

Kaebuse esitas Riigikogu valimistel Lääne- Virumaal kandideeriv Anti Poolamets (EKRE). Nimelt taotles Eesti Evelin Poolamets veebruaris Rakvere Kroonikeskuselt ja Rakvere vallas paiknevalt Põhjakeskuselt valimisreklaami tegemiseks reklaamipinna ostmise võimalust. Seda neile ei võimaldatud, kuid samas võimaldati teiste erakondade liikmetele, märkis Anti Poolamets. Põhiseaduse paragrahv sätestab poliitiliste veendumuste alusel diskrimineerimise keelu. „Meie hinnangul on jämedalt rikutud võrdse kohtlemise seaduse paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud keeldu, mille järgi on isikutele töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel diskrimineerimine veendumuste alusel keelatud. Riigikogu valimiste kandidaadi Evelin Poolametsa soov teha kampaaniat, tasulise leti abil ning saada teenust nii Rakvere Põhjakeskuselt kui Kroonikeskuselt võrdselt Reformierakonnaga, lükati kirjalikult tagasi,“ selgitas Anti Poolamets. EKRE kandidaadi soovile panna keskusesse üles laud erakonna valimisreklaamiga, teatas näiteks Kroonikeskus vastuseks , et see pole lubatud omaniku otsusega.