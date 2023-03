OTSEBLOGI | Venemaa proovib Bahmuti ümber piirata

USA president Joe Biden ütles, et Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi toetus Ukrainale on sõja ajal „muutnud maailma“. Kaks liidrit kohtusid reedel Valges Majas.

Venemaa Wagneri rühmituse juht Jevgeni Prigožin avaldas video, mis tema sõnul näitas tema võitlejaid Ida-Ukraina võtmelinnas Bahmutis. Telegrami postituses on näha mundrikandjaid tõstmas Wagneri bännerit tugevalt kahjustatud hoonele. Video geolokatsioon on määratud Bahmuti linnast ida pool, kesklinnast vähem kui kahe kilomeetri kaugusel, kus Wagneri võitlejad on mõnda aega viibinud.

USA välisministeeriumi ametniku sõnul rääkisid USA välisminister Antony Blinken ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov New Delhis G20 kohtumise raames vähem kui 10 minutit. Blinken kordas Lavrovile, et Washington on valmis toetama Ukraina kaitset nii kaua, kui vaja. Blinken ütles Lavrovile, et Washington taotleb Ukraina sõja lõpetamist Kiievi poolyt nõutud diplomaatiliste tingimustega.

Allikad: CNN, BBC, Reuters, The Guardian