Eesti hümni teotamine viis mehe kohtu alla

Karistusseadustiku järgi on Eesti vabariigi sümbolite, sealhulgas hümni, teotamine kuritegu, seetõttu alustati video teinud Jüri Kiviti suhtes kriminaalmenetlust. „Sa oled loodud si*ast, kividest, soost ja samblast. Aitäh punabolševikele, kes kinkisid meile iseseisvuse. Aitäh Leninile kõige eest!“ Sellised read laulis hümni viisiga Kivit, kes on Eestis ka lastestuudioga tegelenud. Tema venekeelse versiooni põhisõnum on: „Mu riik on peast segi läinud.“

Eeluurimisel pole Kivit Õhtulehele teadaolevalt ütlusi andnud. Tänaseks on mehe kriminaalasi kohtusse saadetud ja teda süüdistatakse Eesti Vabariigi ametliku sümboli teotamises. Kohtus süüdimõistmise korral saab sellise teo eest mõista rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse.