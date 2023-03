Haridusminister tahab vangidele õppimiseks suuremat ligipääsu internetile

Justiitsministeeriumis registreeriti haridus- ja teadusministeeriumi pöördumine, milles sisaldusid ettepanekud justiitsministeeriumi koostatud vangistusseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu täiendamiseks. Nimelt peab haridus- ja teadusministeerium vajalikuks võimaldada kinnipeetavatele interneti kasutamist õppe- ja teadustööks eelnõuga kavandatust suuremal määral. Eelnõuga täiendatakse vangistusseadust, mis näeb hariduslikel eesmärkidel interneti kasutamist ette vaid avavanglas karistust kandvate kinnipeetavate puhul. Eluline vajadus on, et ka teised kinnipeetavad saaksid hariduse omandamisel kasutada internetti, märgib haridusministeerium. Haridus- ja teadusministeerium peab asjakohaseks võimaldada kinnipeetavatel tegeleda ka teadustööga ega näe kinnipeetavatele ligipääsu võimaldamises teadusartiklite andmebaasidele ohtu suhtlemispiirangute rikkumisele. Oma vastuses teatab justiitsminister Lea Danilson-Järg, et justiitsministeerium ei välista interneti kasutamise võimaluse täiendavat laiendamist tulevikus, kuid vastavad sammud vajavad eelnevat põhjalikku analüüsimist ning laiendamise protsessi tuleks teostada sammhaaval. Kehtiv vangistusseadus lähtub põhimõttest, mille kohaselt on kinnipeetavatel lubatud internetti kasutada üksnes nende veebilehtede külastamiseks, mis on vangistusseaduse alusel lubatud. Arvestades, et veebisaite uuendatakse pidevalt ning nende kontrollimine on aeganõudev ülesanne, tuleks lubatud veebilehtede ringi laiendamisse suhtuda kriitiliselt, teatas minister. Loetelu liigse laiendamise korral võib lehtede kontrollimine muutuda vajamineva töömahu tõttu sisuliselt teostamatuks ülesandeks. See aga võiks ohtu seada karistuse täideviimise eesmärkide saavutamise, samuti ühiskonna turvalisuse ja ka vangla julgeoleku.

Minister märgib, et ei ole välistatud ka ligipääsu võimaldamine teadusartiklitele, tingimusel, et turvariskid on maandatud. Samas ei toeta justiitsministeerium ettepanekut kaotada vahetegu avavangla kinnipeetavate ja kinnise vangla kinnipeetavate interneti juurdepääsu vahel. Justiitsministeeriumi vanglateenistuse avalike suhete nõunik Liis Lumiste märgib, et tulevane riigikogu jätkab tööd eelnõuga, mille eesmärk on võimaldada üleminekut digitaalsele asjaajamiskorrale ja laiendada vanglas kinni peetavate isikute võimalusi taasühiskonnastavateks tegevusteks -interneti kasutamise võimaluste laiendamine, mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine avavangla kinnipeetavatele, samuti lühiajalise väljasõidu ajaks mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine, lühiajaliste kokkusaamiste laiem võimaldamine, sh telesilla vahendusel.