Pärnus tegutseb Reformierakonna valimisplakatite varas

Reformierakonna kampaaniajuht Kristo Enn Vaga ütleb, et seekordsetel Riigikogu valimistel on valimisreklaame lõhutud ja soditud rohkem, kui varasemate kampaaniate jooksul. „Meile on teada üle paarikümne vandaalitsemise juhtumi, oleme teinud mitmeid avaldusi politseile ja ma loodan, et vandaalid tabatakse ja saavad karistatud,„ räägib ta. „Kõige rohkem on esinenud vandaalitsemist Tallinnas ja tooksin välja ka Pärnu, kus on liikvel vist plakatikoguja, kes öösel Reformierakonna plakateid varastab.“

Politsei pressiesindaja Anu Villmanni sõnul on Pärnus politseile teada antud kahest varastatud Reformierakonna valimisplakatist. Need varastati veebruari keskpaigas - üks Merimetsa tänavalt ja teine Riia maanteelt. Kahtlusalust tabatud ei ole.