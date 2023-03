Riigikogu valimistel on hääletanud 36,2% valijatest

Kogu Eesti peale kokku on hääletamas käinud 349 503 inimest ehk 36,2% valijatest. Kõige aktiivsem hääletamisest osavõtt on olnud Hiiu maakonnas, kus on hääletamas käinud ligi 46% valijaist. Tallinnas on käinud hääletamas pea 43% ja Tartu linnas üle 45% sealsetest valijatest.