SÕJAKOKKUVÕTE | Brjanski intsident

Eesti kolonel Mart Vendla (pildil) ütles, et 2. märtsil Brjanskis toimunud intsidenti, kus väidetavalt võis Vene vabatahtlike korpus sooritada reidi piirilähedastesse asulatesse, on vastuolulise info tõttu keeruline kommenteerida. „Tegemist oli väikesemahulise tegevusega. Sellel ei ole otsest mõju lahingutegevusele, aga see kätkeb endas võimalust infooperatsioonideks mõlemale poolele,“ sõnas Vendla.

Isegi USA sõjauuringute instituudi mõttekoja (ISW) analüütikud pole siiani suutnud kindlaks teha, mis tegelikult juhtus. „ISW ei saa praegu iseseisvalt kontrollida Venemaa, Ukraina või Venemaa vabatahtlike korpuse väiteid ning kaks videot, millest kumbki kujutab kahte mundris meest lippu hoidmas, on ainus konkreetne tõend selle kohta, et midagi üldse juhtus.“ ISW kirjutab, et ühismeediakasutajad tuvastasid, et üks kahest Vene vabatahtlike korpuse lipuga sõjaväelasi kujutavast videost oli filmitud ühes Brjanski külas. Nagu osutab väljaanne Meduza, ei saa välistada, et kõik see on Kremli provokatsioon ning pole teada, kas „korpus“ on seotud Vene eriteenistustega. Toimunut ümbritseb igatahes väga paks sõjaudu.