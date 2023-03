JUHTKIRI | Just sinu hääl loeb

Mujal maailmas, eriti USAs on hea tava, et kui kodanikul on mure, siis ta kurdab seda teiste hulgas ka oma saadikule, kes on ju tema mandaadiga riigitüüri juures. Sinu saadik ei pruugi valitud saada? No siis pöördud samast erakonnast nimekirjas järgmise poole, kellele nõudmine esitada.