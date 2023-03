Viis uut riigikooli: Koolidest loobunud Lüganuse ja Sillamäe panevad säästetud raha haridusse

Eelmisel nädalal allkirjastasid haridusminister Tõnis Lukas, Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ning Veiser lepingud, mille alusel haridusministeerium võtab algavast õppeaastast enda haldusse Sillamäe Eesti põhikooli, Sillamäe gümnaasiumi, Lüganuse kooli, Kiviõli I keskkooli ning Kiviõli Vene kooli.

Eestikeelse hariduse toeks

„Pisut kahju on koolidest loobuda,“ sõnab Kalberg. „Me oleme 30 aastat andnud eestikeelset haridust lastele, kellest suuremal osal ei ole emakeeleks eesti keel. Ka gümnaasium on meil väga tugev, see on terve regiooni gümnaasium, sest 40 % gümnaasiumi õpilastest tulevad väljastpoolt Sillamäed.“

KAHJU LOOBUDA: Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg tunnistab, et veidi kahju on anda käest kaks edukalt toimivat kooli. Foto : Aldo Luud

Samas tunnistab Kalberg, et kuigi kooli on väga hästi toimivad, siis muudatused teenivad õpilaste, aga ka õpetajate heaolu. Linnapea usub, et haridusministeeriumi poolt on koolidesse tulemas kõvasti kompetentsi ja tarka tuge. Ka Sillamäel jääb koolidele riigile andmise järel vabanev raha haridusse, linnapea sõnul kulub see ära mitmete ümberkorralduste tegemiseks.

Sillamäe on otsustanud liita üheks asutuseks kaks linna hallata jäävat põhikooli, lisaks jääb neljast lasteaiast alles kaks. Tõsi – lapsed jätkavad harjunud kohtades, kuid edaspidi pole välistatud ka ruumilised ümberkorraldused. Kalberg sõnab, et kõik muudatused teenivad seda eesmärki, et Sillamäe ei oleks mõne aasta pärast nii raskes seisus nagu mõned vallad täna on. Aga kokkuhoidu toovad ümberkorraldused tähendavad mõningaid erakorralisi väljaminekuid ja nende kulutuste katmiseks on koolide riigile andmiseks tekkiv lisaraha väga sobiv.

Riik koole ei kollektsioneeri