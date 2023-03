Riik võtab uuest õppeaastast üle Sillamäe kahe kooli ja Lüganuse valla kolme kooli pidamise

Minister Tõnis Lukase sõnul tuleneb koolide ülevõtmine vajadusest tugevdada eestluse elujõudu Ida-Virumaal ning võimaldada eesti õppekeelele üleminekut kõigis koolides. „Oleme Ida-Virumaa omavalitsustes juba mitmel puhul asunud toetama sealseid eesti koole, et eestikeelne koolivõrk oleks hea tasemega ja elujõuline. Muudatuse põhieesmärk on kindlustada kiire üleminek eestikeelsele õppele kogu Lüganuse vallas ning korrastada koolivõrku, et luua õpilastele ja õpetajatele paremad õppimise tingimused. Lüganuse koolis õppetegevus jätkub. Sillamäel otsuste tegemine juhindub eesmärgist tagada kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele nüüdisaegne õpikeskkond ja tugi eestikeelseks koolikeskkonnaks,“ ütles minister.



Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser ütles, et vald peab äärmiselt oluliseks kvaliteetse ja kodulähedase hariduse andmist ning tunnustab ja tänab riiki, kes tuli raskel ajal vallale selles küsimuses appi. „Tänan ka volikogu liikmeid üksmeelse toetuse eest koolide riigistamise küsimuse otsustamisel, mis annab meile kindlustunde, et nii riigistatud koolid kui ka vallale jääv Maidla Kool arenevad jõudsalt edasi ja suudavad pakkuda kvaliteetset eestikeelset haridust, huviharidust ja noorsootööd. See on ülimalt oluline selleks, et valla noored saaksid hea hariduse, jääksid kodukanti elama ja siinset elu edasi arendama,“ sõnas Veiser.