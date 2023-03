APPI, PSÜHHOLOOG RÄÄKIS EMALE KÕIK ÄRA! Kas lapse heaolu nimel tohib seda teha?

Õhtuleht kirjutas 20. veebruaril Lilleküla Gümnaasiumi õpetaja ebaeetilistest suhetest mitme õpilasega. Kaili, keda õpetaja ahistas, käis kahe vaimse tervise spetsialisti juures. Kaks psühholoogi tegutsesid täitsa erinevat moodi. „Koolipsühholoog ei võtnud meid õpilase ja õpetajana, vaid tavaliste inimestena. Ütles, et tegelikult pole selles midagi ebanormaalset, kui te kooli ajal ei räägi, kõik on okei. Koolivälisel territooriumil pole see enam kooli mure,“ rääkis Kaili oma kogemusest.