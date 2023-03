KOLI TARGALT! Viis nippi stressivabaks kolimiseks

Pärast korrastamist on selge see, kui palju asju tuleb ümber kolida. Arvestades asjade kogust ning seda, kui suured, rasked või õrnad need on, leia pakkimiseks sobivad pakendid. Riiete pakkimiseks on nutikas kasutada kõiki juba olemasolevaid reisikohvreid ja suuremaid spordikotte. Muude esemete jaoks saab vajadusel juurde soetada sobivas suuruses pappkastid.

Järgmisena organiseeri oma asjad gruppidesse nii, et tead, mida ühte kasti või kotti pakkida. Sorteeri asjad vastavalt liigile või selle järgi, millisesse ruumi need oma uues kodus soovid paigutada.

Paki turvaliselt

Pakkimisel tulevad kasuks nutikad võtted ja alati ei peagi tormama poodi uut pakkematerjali ostma. Kasuta pakkimisel järgmiseid viise:

paki asju riiete, köögirätikute ja voodilinade vahele, et vältida hõõrdumist ja asjade purunemist;

pokaalide, joogiklaaside ja teiste õrnade lauanõude pakkimiseks kasuta vanu ajalehti, mullikilet ja täitematerjaliks oma sokke;

vähendamaks nõude libisemist ja kahjustumist, aseta need kastidesse vertikaalselt ja pane asjade vahele korralik polsterdus.

Pakkimine on kogu kolimise võtmeküsimus ja sellele tuleb eriliselt palju tähelepanu pöörata. Kui sa ei ole enda pakkimisoskustes kindel, siis pöördu alati spetsialistide poole, kes teavad täpselt, millist pakkematerjali kasutada ja kuidas erinevaid asju pakkida nii, et need ei saaks kahjustada.

Märgista kastid