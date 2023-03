Kas sinu tulekustuti on töökorras?

TAMREXist on 45 aasta jooksul läbi käinud rohkem tulekustuteid kui kusagilt mujalt. Me oleme näinud kõike. Seetõttu soovitame alustada õigesti: soetada väga hea tulekustuti ning käia seda ettenähtud aegadel kontrollimas ja hooldamas. Nii toimides hoiad kokku oma aega ja raha, tagades samal ajal pere ja kodu ohutuse.

Näiteks on odavate tulekustutite sagedaseks probleemiks manomeetri valenäidud. Tulekustuti manomeetri osuti on rohelises alas ja viitab ettenähtud rõhu olemasolule, kuid asja uurides selgub, et näidiku osuti on kinni kiilunud ega liigu paigast ka siis, kui see seadme küljest lahti keerata. Rõhuta tulekustutist pulbrit välja ei tule.

Mõnel sellistest tulekustutitest saab rõhku kontrollmanomeetriga mõõta, teisel mitte. TAMREXis suunatakse viimased hooldusesse, kus toiminguid on rohkem ja teenuse hind kallim. Kui aga minna sellise tulekustutiga kohta, kus puuduvad nii tootja kontroll- ja hooldusjuhend kui ka oskused ja teadmised, antakse sellele legendaarne haamrilöök ja seade saab peale uue kontrollkleebise, justkui kõik oleks korras. Nüüd on sul kontrollid tulekustuti, mis tegelikult ei tööta.

„Meie pikka ja järjepidevat kogemust võib usaldada. Me ei anna kliendile tagasi tulekustutit, mille töökorras me ise kindlad ei ole,“ ütleb TAMREXi tuleohutusosakonna juhataja Margus Oberschneider. Ta lisab, et autos, laevas ja mujal keerulisemates tingimustes hoitavat tulekustutit tuleb igal aastal kontrollida. Samas sisetingimustes hoitavat seadet peab spetsialistile ülevaatamiseks tooma iga kahe aasta järel. Perioodilisse hooldusesse tuleb TAMREXi tulekustutid tuua iga kümne aasta järel. Teiste tootjate tulekustutitel võib see välp lühem olla, mis sageli nende omanikke pahandab. Samuti tuleb tulekustuti hooldusesse tuua, kui seda on kasutatud või on sealt muul põhjusel pulbrit välja tulnud.