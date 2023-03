Vaheta välja auto minikustuti!

Töökorras 1 kg minikustutiga on võimalik tuld kustutada küll. Väga osav, kogenud, kiire reageeringu ja kindla käega kasutaja võiks sellega väiksemat sorti põlengu kenasti summutada. Kui paljud aga julgevad end osavaks kustutajaks pidada?

Tulekahju ehmatab, enamik meist lööb verest välja. Esimene häda tabab juba splindi välja tõmbamisega, sest kogenematusest hoiame kahvasid tugevasti koos ja surume sellega splindi kinni. Mida tugevamini tõmbame, seda kõvemini surume kahvasid kinni.

Oletame, et saime splindi välja, oleme ka regulaarselt tulekustutit kontrollinud ja see lõpuks rakendubki. Elu näitab, et vooliku puudumise tõttu läheb esimene ports pulbrit hoopis kusagile mujale. Nüüd on selge, millise survega ja kuidas pulber tulekustutist väljub ning oleme valmis järgmise päästikule vajutusega tulekollet tabama… aga teist võimalust minikustuti ei paku, sest „laskemoon“ on otsas! Vaid ühe suurema sortsu jagu seal pulbrit sees ongi. 2 kg pulberkustutiga on sul veel võimalusi. TAMREXi 3kg preemium pulberkustuti on aga võrdne mõne teise tootja 6 kg kustuti võimsusega.

Miks valida 2kg või 3kg TAMREX preemium pulberkustuti?

TAMREXi preemium sarja pulberkustutid on tervikuna kvaliteetsemad, töökindlamad ning tõhusamad. Suurima uuendusena hakkab silma kollane seadeldis kahvade vahel. Tegemist on E-Z kaitseriivi ehk splindiga, mida pole võimalik kahvade vahele kinni vajutada.

Vooliku olemasolu on tulekustuti puhul oluline, sest tulekolde tabamine on täpsem. Samuti võimaldab voolik kustutamist raskesti ligipääsetavates kohtades, mis on autopõlengute puhul sageli vajalik. TAMREX preemium tulekustutite voolik on valmistatud vastupidavamast EPDM kummisegust, mis peab ajahambale väga hästi vastu. Metallist vooliku keermeosa lisab vastupidavust veelgi.

Kõne all olevatel tulekustutitel on vastupidavam roostevabast terasest ventiilikomplekt ja pikemad ning käepärasemad kahvad.