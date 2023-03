Uue põlvkonna softshell on nüüd päriselt pehme

Softshell tuli tagasi ja keeras oma võtmeomaduse – pehmuse – maksimaalseks ja igas suunas venivaks.



Snickers Workweari softshell 2.0 on mitmes mõttes märkimisväärne

Ligi pool sajandit funktsionaalsete riiete maailmas suunanäitajana tegutsenud Snickers Workwear on taas harjumuspäraseid piire nihutanud ja viinud softshelli järgmisele tasandile. Uue põlvkonna softshell näeb välja nagu sportlik pusa ja tundub seljas nagu sportlik pusa, aga sel on alles klassikalise softshelli omadus tõrjuda vett ja kaitsta tuule eest.

Snickersi kandjale juba tuttaval, suurepärase istuvusega ja mugaval, enneolematult pehmel, ülimalt soojal ja elastsel softshellil on leidliku lisana neoonpaneelid ja maitsekalt tagasihoidlikud helkurribad. Need äratavad kindlasti tähelepanu, sest lisavad julge värvilaigu ja helgi meeldivalt tumedale rõivatükile. Kuigi selline helkur ei vasta Hi-Vis standardi klassile, pakub see sellegipoolest lisaohutust näiteks jahedal ajal kõnni- ja jooksuringil või tööobjektil, kus Hi-Vis riided pole nõutud.

Miks Snickers Workweari softshell seljas nii mugav tundub?

Sest iga gramm sellest rõivatükist – alates uudsest neljas suunas venivast softshell 2.0 kangast kuni viimse nõelapisteni – on loodud kindla mõtte ja eesmärgiga. Kehaliikumist järgiv 3D disain on kokku pandud poole sajandi jooksul kogutud oskuste ja teadmiste põhjal ning koosneb mitmest hoolikalt väljaarvutatud suuruse ja kujuga riidetükist. Selle kombinatsioon funktsionaalse elastse materjaliga annab nägusale kitsale lõikele väga hea liikumisvabaduse.

Erakordselt hästi õnnestunud lõikega kõrge krae on täpselt õige laiusega, samal ajal kui liigagi sageli on kraed madalad ja laiad ega paku tõhusat kaitset. Uue softshelli kõrge krae on lõua alt veidi madalam kui tagant, kust see tõuseb poole pea kõrguseni üles. Nii ei pääse tuul, külm ega vihmasabin krae vahele. Ka kapuutsi oskavad Snickersi valmistajad hästi teha. Reguleeritava servaga kapuuts ei ole eraldiseisev, vaid kasvab loogiliselt välja kõrgest kraest. See istub hästi ega varja vaatevälja, kuid pakub head kaitset.

Softshell 2.0 alumine serv on eest lühem ja tagant pikem. Selg on alati kaetud ja soojas, kuid istudes või kükitades ei teki sülle suurt kangahunnikut, samuti pääseb nii paremini püksitaskutele ligi.