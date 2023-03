ÕL VIDEO | Kolonel Mart Vendla: Brjanski intsident kätkeb võimalusi infooperatsioonideks mõlemale poolele

Vene relvajõudude aktiivsus on jätkuvalt kõrge Avdijivka ja Bahmuti piirkonnas ning Kupjansk-Svatove-Kreminna joonel. Venelaste rünnakute põhipingutus on Bahmutis, kus linna põhjaosas on nädalaga edasi liigutud umbes kaks kilomeetrit.

„Vaatamata edasiliikumisele pole suudetud linna vallutada. Oleme viimase pooleteise kuu jooksul vaadanud peale ja Bahmuti võimaliku mahajätmise teema on käinud pikalt läbi, aga ukrainlastel on endiselt olnud võime hoida Bahmutti käest andmata,“ sõnas Vendla.

Koloneli sõnul on näha, et venelaste eesmärk on eelisjärjekorras isoleerida ja seejärel vallutada.

„Isoleerimiseks on vajalik vallutada Bahmutist läänes asuv Hromove ja Ivanski asulad, millega saaks ära lõigata linna varustamise. Juhul, kui Ukraina väed otsustavad Bahmutist eemalduda, ei tähenda see ju Ukraina kaitsesüsteemide kokkukukkumist. Teadupärast ukrainlased sõdivad üsna kokkuhoidlikult ja mõistlikult ning hoiavad maastikku kinni täpselt nii kaua, kuni see täidab nende eesmärki,“ seletas Vendla.

Vendla ütles, et 2. märtsil Brjanski oblastis toimunud intsidenti, kus väidetavalt Vene vabatahtlik korpus sooritas reidi piirilähedastes asulates, on vastuolulise info tõttu keeruline kommenteerida.