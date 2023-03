PRESIDENT: illos! Midagi toredat on elus tehtud!

Iseseisvuspäeva kõnes ütles president, et paljudel valdadel on mure raamatukogude, rahvamajade ja väikekoolide säilimise pärast ning see peaks olema riigikogu ja valitsuse üks tähtsamaid küsimusi. Kiidjärve raamatukogus president e-hääletas, Savernas „signeeris“ legendaarse lõõtsameistri Heino Tartese 200. pilli.