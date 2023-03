Juhtkiri | Teed reaalsete ja e-valimiskastideni polegi rohtunud!

Kuigi me enne kella kukkumist pühapäeva õhtul täpselt ei tea, milline saab olema seekordne osalusprotsent, on üks põnev küsimärk siiski õhus. Nimelt – kas e-hääletanute protsent ületab poole hääle andnute üldarvust. Tegemist on märgilise teetähisega, kui arvestada e-hääletuse konarlikku tulekut ning mitme erakonna suisa rahvusvahelisi jõupingutusi selle usaldusväärsuse küsimärgi alla seadmiseks.

Nüüdseks on varasemad kahtlejad muutnud omi seisukohti, sest vastupropaganda e-hääletusele olukorras, kus pooled hääled antakse just sel teel, tähendaks paljudest häältest vabatahtlikku loobumist. Valijate mugavust ei maksa sugugi alahinnata – vähe sellest, et ei viitsita minna valimisjaoskonda, võib tänapäevase mobiilipõlvkonna puhul kaalukeeleks osutuda seegi, et hääletada ei saa mobiili kaudu. See on aga juba järgmiste valimiste tehnilise lahenduse teema.

Kuid asjaolu, et suur osa kodanikest annab oma hääle juba enne valimiste nädalavahetust, kergitab veel ühe probleemi. Ühelt poolt on ju tore, et rahvas kiirustab häält andma kartuste kiuste, justkui võiks koolivaheaeg reisivate lapsevanemate tähelepanu hääletamiselt eemale viia. Kuid teisalt – kellele on mõeldud viimasele valimiseelsele nädalale jäetud suured valimisdebatid, kui suur osa hääleõiguslikest on oma hääle juba andnud?