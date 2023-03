Raskused uinumisega? Soovimatud öised ärkamised?

Melatoniin on kehaomane aine, mida nimetatakse ka unehormooniks. Aju hakkab melatoniini suuremates kogustes tootma pimeduse saabudes. Melatoniin reguleerib meie keha biorütme ning une ja ärkveloleku tsüklit. Õhtuti, mil melatoniini kontsentratsioon organismis tõuseb, tekib unisus - hakkame haigutama, tunneme end väsinuna ja tahame magama minna. Melatoniini sünteesitakse meie kehas teisest hormoonist, mida päeva jooksul rohkem vabaneb – serotoniinist ehk niinimetatud õnnehormoonist. See optimistlik hormoon annab meile hea tuju, naeratuse näole ja positiivse ellusuhtumise. Nii melatoniin kui ka serotoniin moodustuvad asendamatust aminohappest L-trüptofaanist, mida meie organism saab kas toidu või toidulisanditega.

Unehäirete korral on suu kaudu manustatud melatoniinist palju abi: ta aitab uinuda, tagab rahuliku une ja aitab vältida soovimatuid öiseid ärkamisi. Apteekidest võib soetada erinevaid retseptivabu melatoniinipreparaate. Melatoniini suureks eeliseks on see, et ta on kehaomane aine, mis ei põhjusta päevast unisust või uimasust ega tekita sõltuvust. Selle asemel aitab ta luua seisundi, mis sarnaneb loomupärase unisusega enne magamajäämist.