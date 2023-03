Stress ja ärevus ohustavad südame tervist – eriti naistel

Uuringud on näidanud, et stress ja ärevus on otseselt seotud südameinfarkti riskiga. Lisaks sellele on tõestatud, et kõrge stressitase mõjutab negatiivselt tervise taastumist pärast infarkti läbipõdemist. Seetõttu on südame tervise säilitamiseks oluline mõista nii tavapäraseid kui ka mittetavapäraseid südamehaiguste riskitegureid. Tasub ka meeles pidada, et naiste südame tervist mõjutavad võrreldes meestega tugevamini just emotsionaalsed, närvipingega seotud tegurid.