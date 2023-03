Vabariigi valimiskomisjon: valimiste vaatleja ei saa nõuda, et hoiustamisruumi näitamine peab toimuma tema soovitud ajal

Vabariigi valimiskomisjon leidis, et valimiskasti turvaline hoiustamine on valimisjaoskonna ülesanne ja selle toimingu vaatlemiseks on vaatlejal õigus saada jaoskonnakomisjonilt teavet. Samuti on vaatlejal õigus tutvuda turvaplommide ja -kleebiste arvestuslehega. Seetõttu rahuldas komisjon selles osas kaebuse.

Vabariigi valimiskomisjon märkis aga, et vaatleja ei saa nõuda, et hoiustamisruumi näitamine peab toimuma tema soovitud ajal. Ruumi näitamine võib toimuda kas ajal, mil hääletamiskaste ruumi paigutatakse, sealt välja võetakse või ka muul ajal, kui see ei sega jaoskonnakomisjoni tööd.