MART SOIDRO | Kes moodustavad valitsuse? Ring tõmbub koomale

Kuigi demokraatia pidupäev on alles pühapäeval, on paljud oma kodaniku kohuse juba täitnud. Praeguseks hetkeks, kui ma neid ridu arvutisse toksin, on hääletanuid juba 215 000 ja e-hääletanute arv üle 163 000. Kui suureks võib valimisaktiivsus kujuneda? Skeptikud kardavad, et alla 60 protsendi. Tuletame meelde, et kõige kõrgem oli see 1995. aastal, kui valimiskastide juures käis 68,91% valijatest. Kõige madalam aga neli aastat hiljem – 57,43%. Võrdluseks: 2019. aastal käis valimas 63,67 protsenti kodanikest.