VASTULAUSE | Sotsiaalministeeriumi kantsler: Tallinn ei ole ega hakka olema ainus linn, kus põgenikud elavad. Head ja inimväärset elu elatakse üle Eesti

Vastuseks Põhja-Tallinna juhi Manuela Pihlapi arvamusloole: lühiajalise majutuse mõte on anda esmane abi, et siis inimene liiguks edasi ja tuleks iseseisvalt toime. Ka varasemalt Süüria sõjast põgenenud inimesed on sama moodi saanud ajutise majutuse, et siis hiljemalt paari kuu jooksul kolida edasi oma elamisse. See ongi põgenike abistamise põhimõte – tahame luua võimalused inimväärseks iseseisvaks eluks. Nii nagu soovime, et kõik meie inimesed tuleksid oma eluga toime ning saaksid elada päris oma kodus.