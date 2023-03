Tallinnas peeti kinni kelmuses kahtlustatav mees

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Vjatšeslavi Milenini sõnul levib hetkel massiliselt igat sorti pettuseid. „Aasta algusest on sagenenud ka juhtumid, kus inimesi kaasatakse väidetavatesse salaoperatsioonidesse, millega püütakse välja selgitada ebausaldusväärsed pangatöötajad. Sel ettekäändel püüavad kelmid aga hoopis inimestelt raha välja petta. Politseile teadaolevat on toimunud kuus sellist juhtumit, milles viiel juhul kaotasid inimesed kelmidele ka oma raha. Nende kogukahju on ligi 93 000 tuhat eurot. Tegemist on kelmidega ja finantsasutused ega ka teised ettevõtted oma töötajate usaldusväärsust taoliselt ei kontrolli,“ rõhutab politseinik.