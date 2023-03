AUSAD VALIMISED?! Klandorf palub uurida: kas Keskerakond mängis linnarahaga mäkra

„Selleks korraks on rong läinud: mis tehtud, see tehtud,“ nendib Kaarel Tarand, et erakondade rahastamist jälgiva komisjoni rattad veerevad aeglaselt. Siiski on tekkinud küsimusi, kui ausad olid riigikogu valimiste aegu parteide võtted. Ent täielik selgus, kas keegi mängis mäkra, tuleb alles tagantjärele.