VIDEO | Kallas: viimase kuue kuu jooksul ei ole hinnatase Eestis tõusnud, inflatsiooni selgroog on murtud

Eesti ettepanekul on nii G7 kui Euroopa Liidu selgelt fikseeritud positsioon, et nafta hinnalagi vaadatakse üle ja oluliselt korrigeeritakse allapoole. Mõistlik on lülitada ka Venemaa LNG gaas hinnalae alla.

Reinsalu märkis, et Hiina on välja käinud oma rahuplaani algatuse, kuid selle sisus ei näe Hiina ette ohverriigi territoriaalse terviklikkuse kaitsmist ja taastamist. „Me ei saa seda mingil juhul lugeda töötavaks rahuplaaniks. Hiina ohverriigiga enne selle rahuplaani avalikustamist ei konsulteerinud,“ rõhutas Reinsalu.

Keskkonnaminister Madis Kallas Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost

Keskkonnaminister Madis Kallas rääkis mitmest teemast. Alternatiivne metsastatistika, mida on välja toonud mitmed ajalehed, kinnitab Kallase sõnul seda, mida tema ja ka erinevad keskkonnaorganisatsioonid on juba aastaid rääkinud. „Me raiume Eestis liiga palju, me majandame metsa liiga intensiivselt ja siin tuleb mingid muudatused teha. Sellest ajendatuna oli ka kantud pikalt menetluses olnud metsanduse arengukava. Kahjuks see kaks nädalat tagasi oma tänase maise teekonna lõpetas, aga ma loodan, et see võetakse lauale tagasi,“ ütles Kallas.

Kallas nentis, et mingil määral keskkonnateemad ühiskonnas kõnetavad, aga teistpidi jälle ei kõneta. „Mul on hea meel, et enne 5. märtsi on tulnud palju küsimusi just keskkonnateemadel ka ajakirjanikelt ja kodanikelt, loodame, et see jääb ka pärast valimisi nii.“