Politsei alustas tankivrakile lilli viinud inimeste suhtes uurimist

Ida-Harju politseijaoskonna juhi Roger Kummi sõnul tagab tanki ümber igapäevaselt korda turvaettevõte. Politsei sekkub juhul, kui selleks on vajadust. Näiteks kui rikutakse avalikku korda või kui kellegi elu ja tervis on ohus. „Tanki näol on tegemist eksponaadiga, mis presenteerib sõjakoledusi ja jääb arusaamatuks, mis eesmärki lillede viimine endast kannab. Juhul, kui inimesed soovivad sõjas hukkunuid mälestada, on selleks teisi viise. Seega pole tanki juurde lillede ega teiste esemete viimine oodatud,” selgitas Kumm Õhtulehele. „Oleme paaril korral turvaettevõtte palvel tanki juures käinud ja inimestega vestelnud. Samuti oleme kahel korral alustanud menetlust avaliku korra rikkumise eest.”