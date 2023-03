JUHTKIRI | Sõna vajab vastutust

Meie elu on juba teist aastakümmet veebiga tihedalt läbi põimunud, kuid netietikett on samas endiselt lapsekingades. Sama probleem kummitab kohati ka meie sotsiaalhoolekannet. Paraku on liiga sagedad juhtumid, kus elu hammasrataste vahele sattunute üks viimaseid õlekõrsi ongi sotsiaalmeediasse läkitatud avalik abipalve. Sest muud instantsid on kas liiga aeglased või takerdunud detailidesse. Kuid see abipalve ei tähenda, et abi tuleb. Vahel on asi hoopis vastupidi.

Õhtulehes räägib oma loo kolme lapse ema, kelle noorim laps suri ootamatu agressiivse haiguse tõttu. Koos sellega kaotas ta aga ka oma suurperetoetuse ning sattus raskustesse. Ent lähedaste heakskiidul veebi läkitatud abipalve pälvis hoopis tagurpidi reaktsiooni. Abi asemel hakkasid levima võikad jutud ahnusest kuni lapse lämmatamiseni välja. Selle juhtumi puhul kerkivad valjemalt esile kaks küsimust: miks peab sellises õuduses olev inimene sõltuma võõraste heldusest ning miks jäid inimesed netis levivat sõimu uskuma.

Küsimus, kuidas vältida olukorda, kus koos lapse surmaga kaovad ka vajalikud peretoetused, on õhus olnud varemgi. See nõuab kiiret lahendust.

Teine teema on netisõim. Sotsiaalmeedias on sisujärelevalve tagantjärele, nõrk või puudub teatud kanalites üldse. Nüüdisaja sotsiaalvõrgustike toimimismudel on sageli üles ehitatud valemile, et sulle antakse ette sellist sisu, mida sa oled juba varem vaadanud – sest see ju meeldib sulle – ehk siis senised hoiakud kinnistuvad ja ägenevad. Arvamused moonduvad kulutulena jagamiste ja edasirääkimiste käigus levides faktideks ning saavad üha mürgisemateks.

Küsimus on ka avalikkuse vastutuse tunnetamises. Liiga palju on endiselt selliseid juhtumeid, kus ka veebiteadlikud inimesed unustavad emotsioonide ajel, mida nad postitavad. Üheks heaks näiteks on siinkohal Pärnus kaaslast peksnud alaealiste tüdrukute juhtum. Veebisõdalased lubasid endale neidude suures hukkamõistmistuhinas väljendeid, mille vägivaldsus võimaldaks uut uurimist.

On vana soovitus: enne kui postitad, ürita mõista, et teisel pool ekraani on samasugune inimene kui sa ise. Nagu su ema. Või laps. Meie turvavõrk on nii õhuke, et saatuselöögid võivad keda tahes väga kergesti rivist välja lüüa ja abi paluma panna. Üksjagu laimuhagisid on jõudnud ka kohtusse, kus tuleb sõna eest vastutada.