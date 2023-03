SÕJAKOKKUVÕTE | Vene sõduri „keskmine eluiga“

Väljaanne kirjutab ka, et Kreml on Donbassi vallutamise nimel sõdinud juba viimased kümme kuud, millest kuus istus liikumatult paigal. Juulist saati on nende suurim võit 10 000 elanikuga Soledar. „Venemaa suur pealetung juba toimub. Kuid toimub selliselt, et kõik ei pane seda tähelegi, selline on selle kvaliteet,“ sõnas Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov.