Linnukesed ja päike asenduvad krõbeda külmaga! Sünoptiku sõnul on ees vägagi talvine märts

Siis jõuab Soomest Eesti kohale madalrõhkkond ühes tihedama pilvemassiga. Aeg-ajalt sajab lund, saartel öösel ka lörtsi. Tuul on päeval mõõdukalt tugev, saartel ja läänerannikul paisub kesköö paiku loodetuul jõuliseks. Õhutemperatuur on öösel saartel 0 kraadi ümber, mandril -1 kuni -5, Virumaal langeb selgema taeva korral -10 kraadi lähedale.



Pühapäeval (5.03) lisandub eemalduva madalrõhkkonna järel lumehooge. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -9, päeval -1 kuni -5 kraadi.



Esmaspäev (6.03) jääb madalama rõhuga ala vööndina Eesti kohale. Aeg-ajalt sajab kerget lund. Tuul on nõrk. Põhjakaarest lisandub külma ja ilm muutub kargemaks. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, pikemalt selgineva taeva korral langeb paar-kolm kraadi alla -10 kraadi, päeval -2 kuni -6 kraadi.



Teisipäeval (7.03) lisandub nõrgeneva madalrõhuvööndi mõjul veel lumehooge. Tuul on võrdlemisi nõrk. Õhumass on arktiliselt külm ja temperatuur langeb öösel sisemaal alla -10 kraadi, päeval tõuseb -2 kuni -6 kraadini.



Kolmapäeval (8.03) tugevneb kõrgema rõhuga vöönd. Tuul on nõrk ja pilvede hõrenemiseks tingimused soodsad ning tõenäoliselt on krõbedat külma oodata.