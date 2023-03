SKEEMITAS TEADLIKULT! Patune suursaadik lasi maksumaksja raha eest hüvitada õhtusöögid sõprade ja pereliikmetega. Ise väitis, et kohtus diplomaatidega

Nüüdseks endine suursaadik Clyde Kull tunnistas kohtus, et esitas esinduskulude pähe restoraniarveid, mida tegelikult poleks pidanud talle hüvitatama – ehkki saadik kirjutas kuludokumentidesse, et kohtus diplomaatidega, said maksumaksja rahast kõhu täis tema pereliikmed ja tuttavad.