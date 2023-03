Suri Jaan Muna

Muna oli tavapäraselt kohal Tartu linnas toimuvatel avalikel üritustel ja kogunemistel. Mehele meeldis teha ka kingitusi. Näiteks 2001. aastal, kui Tartut külastas tänane Suurbritannia kuningas Charles III, oli Jaan Muna samuti platsis. „Legendaarne Jaan Muna kerkis eikusagilt printsi ette ja kinkis talle kastanimunad. Prints viisaka inimesena võttis kingituse vastu, naeratas, tänas ja kõik oli väga hästi. Aga muidugi ihukaitsjad olid näost valged, et mis nüüd juhtub. Vanem härra paneb käe taskusse ja võtab sealt midagi välja. On see nüüd püstol või pomm? Nad jõudnud isegi mitte reageerida,“ on Õhtulehes meenutanud Tartu Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi, kes 2001. aasta novembris – olles toona Miina Härma gümnaasiumi juht – tervitas nüüdset Suurbritannia kuningat Charles III külaskäigul koolimajja.