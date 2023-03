Kastanimunad printsile, leivapäts presidendile: legendaarne tartlane Jaan Muna ei tervitanud kedagi tühjade kätega

„Tere Jaan!“ sellise hüüdega saabus president Lennart Meri 1995. aasta suvel koos Malta asepeaministri, hilisema presidendi Guido de Marcoga Tartu vaksalisse. Linnajuhid ootasid kõrgeid külalisi raekojas, nii tervitasid vaksalis kõrgeid külalisi lisaks juhuslikele rongi ootajatele ajakirjanikud ja loomulikult Jaan. Nüüdki sai Tartu külaline kingituse, tol korral ansambli „Suveniir“ kasseti.

„Peeter Tulviste matuselised olid jõudnud Ülikooli kohvikusse,“ meenutab ajakirjanik Rainer Kerge. „Enne esimest mälestuspitsi ütles mõned sõnad kõigepealt rektor Volli Kalm, siis kas teaduste akadeemia president Tarmo Soomere või linnapea Klaas ja minu mälu järgi kolmandana Jaan Muna. Asjalikult, lühidalt, lahkunud suurmehe vääriliselt. Keegi kuulajaist ei itsitanud, ei otsinud pilguga kedagi, kellel oleks kah millegipärast naljakas. See pidigi nii olema. Sest et Tartu ju.“

„Jaan Muna oli kohal kõikidel Eesti Rahva Muuseumi näituste avamistel ning muudel avalikel üritustel,“ pajatab Lukas. „Ta oli südi esineja ja et ta ei varjutaks põhiettekandjaid, oli meil temaga muuseumis kokkulepe, et ta räägib ainult siis, kui meil on kokku lepitud. Selle kokkuleppe tõttu täiendas ta muuseumi avalikke üritusi oma aktiivsel moel, aga ei võtnud neid üle. Samal ajal kui paljud muud sündmused, mille korraldajatel ei olnud Jaaniga niisugust aumeeste kokkulepet, pidid möönma, et Jaan võttis mõnikord nende ürituse täielikult üle ja hakkas seda ise juhtima. Nii et tal oli liidri omadusi.“

„Ostame selle teatrimaja välja!“ kutsus Jaan 2017. aasta sügisel kõiki üles Tartu Uue Teatri hoone väljaostmiseks annetusi tegema ning ulatas teatri loomingulisele juhile Ivar Põllule 20 eurot. „Mulle on see suur raha – kahe päeva pension. Aga ostame selle teatrimaja välja!“ ütles Jaan toona Õhtulehele.

LAIA JOONEGA: Jaan Muna oli esimene, kes toetas tellise ostuga Tartu Uue Teatri maja väljaostu. Foto : Aldo Luud

Jaanil oli komme käia üritustel fotoaparaadiga ja paljudel oli mulje, et see oli lihtsalt poosetamine ja aparaadis filmi sees ei olnud. Sellegipoolest on Jaan andnud Lukasele pataka fotosid ja sellest tekkis ka soov saada kirjandusmuuseumile Jaani isiklik arhiiv.