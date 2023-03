VIDEO | POLIITILINE KÄRUKEERAMINE! Ekrelane: „Vallavanem varastab avalikust parklast!“ Isamaalane: „Inimene valetab.“

Viru-Nigula valla keskus asub Kundas, kus „Põllu käru“ tõesti enam näha pole. Vallavanem Einar Vallbaumi sõnul on Andero Põllu oma haagisejuttu igale poole kaevanud. „Me ei ole seda varastanud, vaid teisaldasime selle valla garaaži. Ta teab täpselt, kus see on. Tulgu järgi! Aga ta ei ole sellega tegelenud,“ kostab vallavalitseja Toompeale pürgija kaebuse peale. „Inimene valetab oma südametunnistuse järgi.“