EI VASTA TÕELE! Eesti kaitsevõime pole Ukrainale antava relvaabi tõttu vähenenud. Vaata, mis relvi me juba asemele saanud oleme või lähiaastatel saame

Valimiste eel kõlab väide, et Eesti kaitsevõime on ohus: me saadame relvi Ukrainasse, aga ei saa ise vastu mitte kui midagi. Kaitseväe juhataja Martin Herem lükkas need küll ümber, kuid see pole häirekella kõlistajaid kõigutanud. Õhtuleht vaatab otsa, millised relvad me ära andnud oleme ning millised on omakorda Eestisse jõudnud.