SEISUKOHT | Umbes pooled tulu deklareerinuist said tunamullu kuni 1200eurost brutopalka. Me oleme sitaks vaesed

Taas on käes valimised ja liiga paljud lubavad kokku igasugu taevamannad - madalad maksud ja kõrged toetused. Või siis vähemalt rikastelt raha ära võtmine, et seda vaestele jagada. Ainult selle rikastelt ära võtmisega on üks probleem, meil Eestis ei ole väga palju rikkaid, kellelt raha ära võtta, et seda vaestele jagada.