OSAV MANIPULAATOR? Suhtesaatest tuntud mees survestab kergeusklikke naisi laenu võtma. Kannatanu: „Kui mu elus poleks hoolivaid inimesi, oleksin end ära tapnud!“

„T*ra, kui sa nii loll oled, kui ma ütlen, et mul on vaja, siis mul on järelikult vaja! Kurat, mis sul viga on? Täis taun oled veits või? Kui mina saadan sulle kuradi koodi, siis sina trükid selle sisse!“ räuskab Eesti tõsieluseriaalist tuntust kogunud 34aastane Stein ühe alaealise tütarlapse peale. Mees on raevunud, kuna neiu ei soovi enda nimele võtta laenu.