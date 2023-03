GRAAFIKUD | JÄLLE VASTU PÜKSE! Teist kuud järjest oli börsielekter selgelt odavam kui universaalteenus

Riiklik universaalteenus tähendab elektripaketti, mille hind ei teki börsil, vaid konkurentsiametis: praegune taks on 154,08 eurot ühe megavatt-tunni (MWh) eest. Õigemini hind tekib küll börsil, kuid põlevkivielektrijaamu haldavale Eesti Energia tütarfirmale Enefit Power on pandud kohustus oma taskust kinni maksta see osa börsihinnast, mis ületab konkurentsiameti määratud hinda. Kui aga börsihind juhtub olema universaalteenusest odavam, pistab Enefit Power vahe oma tasku. Börsil pannakse paika ka elektri tegelik tootja ja see ei pruugi olla Enefit Power. Niisugust paketti pakuvad elektrimüüjad järgneval neljal aastal kodutarbijatele, mikro- ja väikeettevõtjatele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja kohaliku omavalitsuse asutustele.