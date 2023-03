Kreekas hukkus rongiõnnetuses 36 inimest

Päästjad töötasid öö läbi, et püüda ellujäänuid vabastada. Õnnetuse põhjus pole veel teada, kirjutab BBC. Panhelleni raudteetöötajate föderatsiooni president Yannis Ditsas ütles, et vaatamata 40aastasele kogemusele ei oska ta öelda, kas viga tehti rongis või mujal. Ta lisas, et ainsaks lohutuseks oli see, et õnnetus ei juhtunud lähedal asuvates tunnelites. Teadaolevalt sõitsid rongid suurtel kiirustel ja rongijuhid ei aimanud, et vastu võib tulla teine rong.