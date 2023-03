Narkoüledoosi suri kaheksa alaealist

Prokuratuuri aastaraamatu teatel on märgata, et üha parema kvaliteediga kokaiin jõuab lõpptarbijani, ning arvestades, et kokaiini müügihind pole suure pakkumise tõttu tõusnud (võrreldes üldise inflatsiooniga), on kokaiin lõpptarbijale ka taskukohane. Nii ongi 15% surmajuhtumite korral tuvastatud kokaiini tarvitamine.