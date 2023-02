Politsei kuulutas mehe ekslikult surnuks. Leinav pere sai šokeeriva tõe teada matustel

Politsei tuli Svetlana (nimi muudetud) korteri ukse taha 7. veebruaril ja teatas, et tema isa Oleg oli üks kahest inimesest, kes hukkusid hommikul toimunud korteripõlengus. Üks inimene jäi põlengus ellu, kuid politsei kinnitas, et nad tuvastasid, et Oleg on surnud.