JUHTKIRI | E-hääletus algas ämbrikolina saatel

Mõistagi on esimene küsimus, kuidas on selline asi ülepea võimalik, et 7500 muudatust unustatakse valimiste infosüsteemist e-hääletamise süsteemi üle kanda. Selline unustamine on vesi vandenõuteoreetikute veskile. Suure vaevaga rohket selgitustööd tehes üles ehitatud usaldusväärsust on aga paraku järjekordse riikliku ämbrikolinaga kerge kõigutada. Ei saa ju valimiste korraldajaile tulla üllatusena e-valimiste alguskuupäev, kuid ometi jäeti vajalikud toimingud tegemata.