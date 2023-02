SKANDINAAVIA „NÕRGIM LÜLI“: Rootsil on hirm üksijäämise ees

Rootsil on mure, üks suur mure. Selleks on hirm üksinda jääda. Eestlastele on see äng üpris arusaadav. 20. veebruaril lisas õli tulle Rootsi sõjaväeluure juht kindralmajor Lena Hallin, kes luurajate aastaraamatut tutvustades märkis, et turvalisuse oht riigile on påtaglig, silmanähtav. Märgitakse, et kui Soome võetakse NATO liikmeks ilma Rootsita, saab Rootsist Skandinaavia „nõrgim lüli“.