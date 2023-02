SÕJAKOKKUVÕTE | Kremli pressiesindaja: Macron ei helista enam Putinile

Venemaa kaitseministeerium süüdistab ameeriklasi plaanis lavastada provokatsioon, kasutades selleks mürgiseid keemiarelvi. Avaldus on murettekitav, sest see võib olla ennetav teadaanne Kremli enda kavatsustest.

200 kilomeetri raadiuses Peterburi Pulkovo lennujaamast suleti ajutiselt õhuruum ja kõik lennud peatati. Venemaa veebiväljaanne Baza väitis, et taevas märgati tundmatut objekti ja et seda saadeti uurima hävitajad. Vene kaitseministeerium teatas hiljem, et tegu oli harjutusega, et kooskõlastada tööd tsiviillennujuhtidega.