Katari valitsuse rahade eest äriklassis lennanud Hololei oleks pidanud ise selles probleemi nägema

Väljaanne Politico paljastas, et eestlasest kõrge euroliidu ametnik Henrik Hololei (pildil) võttis Katari valitsuselt vastu tasuta lende. Esmaspäeval teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus, et Hololei oleks pidanud ise jälgima, kas tema tegevus on eetiline või mitte.