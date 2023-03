Õigesti tegutsedes hakkavad säästud kasvama nagu mäest alla veerev lumepall. Selle nipi nimi on liitintress

Sealjuures pole niisuguse summa juurde teenimiseks vaja eriti palju pingutada, tuleb leida lihtsalt sobiv investeerimisviis. Et ka saja euro teenimine muutuks automaatseks, on mõistlik hakata tasapisi investeerima summasid nii, et kogunema hakkaks intress, mis lumepallina veeredes sinu säästude summat eksponentsiaalselt kasvatama hakkab.

Teenitud summad tagasi raha kasvatama

Liitintressi põhimõte seisneb selles, et raha säästes ja seda investeerides ei võta me kohe neilt laekuvaid intresse välja, vaid jätame ka sisse tulnud raha protsente koguma. Kui otsida liitintressi põhimõtte kirjeldamiseks piltlikku võrdlust, siis seda võiks kõrvutada lumepalliga, mis mäest alla veeredes enda külge lund kerib. Iga korraga lumepalli pind aga kasvab ja tänu sellele on iga ringiga suurem ka lume hulk, mis talle külge hakkab.

Kui rahanumbrite juurde tagasi tulla, siis kujutame näiteks ette olukorda, kus inimesel on kogunenud 2000 eurot vaba raha, mida soovitakse panna kuhugi intressi teenima. Kui intressi suuruseks on 10% aastas, siis esimese aasta jooksul teenib sellega 200 eurot ning kahe aasta jooksul juba 400 eurot.

On asutusi, kes maksavad intressi vaid kord aastas, aga ka teisi, näiteks Kreditex Ühisraha, kes maksab intressi investoritele tagasi iga kuu. Kui võtta iga kuu tasuks makstav summa ja selle asemel, et see ära kulutada, panna juurde tekkinud summa ka ise koos algse investeeringuga raha teenima, hakkavad summad aja jooksul üha kiiremini kasvama. Kui lähtuda kirjeldatud näitest, siis sellisel juhul on teise aasta lõpuks juurde tekkinud juba 440 eurot ehk kümnendiku võrra rohkem kasumit, kui siis, kui lasta summal niisama seista.

Iga aastaga kasvab kasumi aina rohkem. Nelja aasta puhul tekib esialgsest 2000 eurost liitintressi kasutades juba 978 eurot kasumit, kümne aastaga aga 3414 eurot. Kui liitintressi süsteemi mitte kasutada ja neilt summadelt lihtsalt intressi koguda, ilma seda omakorda raha juurde teenima hakkaks, oleks kümne aasta pärast kasumiks vaid 2000 eurot.

Lisaks säästmine annab veel hoogu