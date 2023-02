KOLLEKTSIONÄÄR: käisin tükk aega koolis automaadiga, mille kinkis vangist tulnud vanaonu

„Kord küsisin Saksa armees teeninud ja kümme aastat end metsas peitnud vanaonult, kas ta midagi kaasa ka tõi. Ütles, et mine vaata, sinna suure puu alla on maetud üks Schmeisseri automaat. Sellega käisin tükk aega koolis, mahtus täpselt portfelli,“ meenutab Antsla külje all asuvas Kobela alevikus elav Kalev Pihu oma relva- ja ajaloohuvi algust.