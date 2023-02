Hea tuju ja kaalulangetus üheskoos: Slimmida aitab nii meeleolu parandada kui kaalu langetada

Foto : Nordwise

Sünergistlikus toidulisandis on kokku kolm aminohapet või selle sarnast ühendit. L-karnitiin on vesilahustuv aminohape, mis on vajalik rasvhapete ja rasvade lõhustamiseks organismis. Karnitiinil on kasulikud omadused nii südamele, maksale, kesknärvisüsteemile, rasvade ainevahetusesle kui ka valkude ainevahetusele. Lisaks on karnitiin antioksüdant ja osaleb kehvveresuse likvideerimisel.