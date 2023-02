PANDEEMIA | Miks tegeletakse „Tipu mahavõtmisega“, kui statistikas on kriisi lahendamiseks vastused kirjas? 

Maailm muutub ja sellega tuleb arvestada. Lääne meditsiinist üksi ei piisa juba ammu. Ravimitega leevendatakse tagajärgi, kuid tervenemist ei toimu enne, kui hakatakse nägema põhjuseid (ja nendest ka kõva häälega rääkima). On vaja hakata nägema haiguste põhjuseid sügavamalt ja võtta inimest kui tervikut.

Vaimse tervise probleemid toovad teravalt esile, et inimene pole üksnes füüsiline keha. Depressioon, stress, ärevus, uneprobleemid – kõik need annavad märku, et inimene on nihkes oma loomulikust seisundist. See tähendab, et igapäevases elus tehakse valikuid, mis ei toeta inimese tervist ega heaolu.

Statistika näitab, et aina enam tegeletakse elustiilist tulenevate haiguste raviga ja see ei ole jätkusuutlik. Praegu kulub Haigekassa eelarvest ligi 80 protsenti elustiilist tulenevate haiguste raviks. Taolise strateegia jätkudes on välja arvutatud, et Haigekassal on paari aasta pärast 256 miljoni euro suurune auk! Me liigume kriisist pandeemia suunas!

Milline on lahendus?

USA-s läbiviidud uuringus leidsid arstid, et ligi 70 protsenti patsientidest saaks esmase abi loodusravist, kogemusnõustamisest või mõnest muust täiendmeditsiini valdkonnast. Hiina meditsiini spetsialistid, toitumis- ja liikumisterapeudid, meditatsiooni ja hingamispraktikate õpetajad (ja paljud teised) on selleks ennetustööks väga sobilikud ja suudaksid märgatavalt praegust kurssi muuta.

Kõrgemates heaoluühiskondades on täiesti normaalne kui haiglates tegutsevad aroomiterapeudid, meditatsiooni juhendajad, kogemusnõustajad jne. Miks me aga Eestis neid keelata püüame (kaotati kutsetunnistused, määritakse halvustavate sõnadega), kui need praktikad suudavad tõsta ja parandada inimeste vaimset heaolu, toetades sealjuures ka näiteks raviplaani?

Keelamise asemel tuleb teha koostööd. See ei juhtu aga üleöö, sellega tuleb hakata tegelema juba täna. Koostöö hõlmab endas harimist ja reguleerimist (nt. täiendmeditsiini kutsetunnistuste taastamine), et mõistetaks nii lääne meditsiini rolli kui ka loodusraviteraapia olulisust.